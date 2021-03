Aanmelden ook online mogelijk

Curaçao is sinds 24 februari begonnen met vaccineren. In eerste instantie konden mensen zich alleen aanmelden via telefoonnummer 9345. Sinds gisteren is het ook mogelijk om online een afspraak voor vaccinatie te maken. Dat kan via www.bakuna.cw. Registratie is op dit moment alleen mogelijk voor personen boven de 60 jaar oud. Mensen die vragen hebben of zich liever telefonisch aanmelden kunnen nog steeds bellen met 9345. Tot gisteren toe hebben zo’n zesduizend mensen zich geregistreerd. In totaal ongeveer tweeduizend mensen hebben al een vaccin gekregen.

