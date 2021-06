Aanslag bij Antilliaanse toko

Een Antilliaanse toko in Rotterdam is voor een derde keer het doelwit geworden van een aanslag. Zo melden diverse lokale media. Het gaat om de bij Curaçaoënaars populaire Toko Orguyo aan de Groene Hilledijk in Rotterdam. De daders hebben zware explosieven gebruikt waardoor de voorgevel zwaar beschadigd is geraakt. Daardoor ontstond er brand maar de brandweer had deze al snel onder controle. Eind vorig jaar hebben onbekenden de zaak gericht beschoten. Daarbij werd ook een granaat gebruikt. In februari van dit jaar werd er weer een granaat naar de zaak gegooid.