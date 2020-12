Aantal actieve coronacases daalt voor het eerst in ruim een maand

Voor het eerst in meer dan een maand is het aantal actieve covid19 besmettingen gedaald op Curacao: vandaag werden 79 mensen positief getest op een totaal van 495, dat is een positivity rate van 16%, voor de tweede dalager dan de afgelopen dagen. Daartegenover zijn 102 mensen genezen verklaard. Het aantal geregistreerde actieve cases daalt daarmee met 23 naar 1829.

Kanttekening is dat de GGD in verband met beperkte capaciteit de afgelopen weken bij minder mensen kon controleren of ze alweer beter waren – met een totaal van 102 genezen personen lijkt de GGD hier met een inhaalslag begonnen. De positivity rate van 16% is voor de tweede dag op rij ruim lager dan de 20 tot 25% van de afgelopen weken.

Het aantal coronapatienten in het ziekenhuis steeg met een, naar achttien. Er mochten wel twee mensen van de intensive care af. Daar liggen er nu nog drie.