Aantal coronagevallen Aruba 373

Eerder deze week werd de Britse variant van het coronavirus op Aruba ontdekt. Maar hoewel deze variant besmettelijker is dan de al bekende corona variant, is er geen grote stijging van het aantal besmettingen op het eiland te zien. Dat hebben de autoriteiten bekend gemaakt. Gisteren zijn 41 nieuwe gevallen van corona opgespoord, waarvan drie onder niet-ingezetenen. Hiervoor zijn ruim 800 tests uitgevoerd. Tevens bleken dertig personen virusvrij na quarantaine of isolatie. Hiermee is het aantal actieve besmettingen licht gestegen naar 373, waarvan zeventien onder niet-ingezeten.

Het aantal mensen met corona dat sinds maart 2020 is overleden, is toegenomen tot 58 personen. Hun gemiddelde leeftijd was 64 jaar. Momenteel worden negentien corona patiënten verpleegd in het Horacio Oduber Hospital, van wie zeven op de intensive care.