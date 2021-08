Het aantal patiënten in het CMC is naar 27 bijgesteld. Door een dubbele opname stond het aantal eerder op 28. Het wordt ook drukker op de intensive care. Gisteren lagen er 10 mensen op de IC, vandaag zijn dat er twaalf. In totaal werden er dinsdag 74 besmettingen aangetroffen in 2275 testresultaten. 61 mensen zijn weer coronavrij verklaard. Het aantal actieve gevallen op Curaçao staat momenteel op 574 gevallen.