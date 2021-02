Acht nieuwe partijen gaan door naar verkiezingen 19 maart

In totaal acht partijen die nu niet zijn vertegenwoordigd in het Curaçaose parlement kunnen meedoen met de komende parlementsverkiezingen. Dat werd zondag iets na middernacht duidelijk na het tellen van de stemmen die zijn uitgebracht tijdens de steunverkiezingen die afgelopen weekend werden gehouden. De PNP (van Rutmilda Larmonie-Cecilia), KEM (van Michelangelo ‘Low’ Martines) en Trabou pa Kòrsou (van Rennox Calmes) haalden de meeste stemmen. Andere partijen die meer dan de vereiste 789 stemmen haalden zijn: Un Kambio pa Kòrsou, KUMUN, Movementu Kousa Promé, Democraat en Vishon.

Dat betekent dat onder meer de partij MAVIS van Mavis Albertina en KAS van Humphrey Davelaar niet de vereiste 789 stemmen haalden. In totaal deden 16 partijen mee aan de steunverkiezingen; daarvan gaan er acht door. De zeven partijen die in 2017 werden gekozen in het parlement gaan sowieso door. Dat betekent dat op 19 maart vijftien partijen gaan strijden voor in totaal 21 zetels.