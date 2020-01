De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een auto achtervolgd nadat de chauffeur volgens de politie verdacht rond reed. De achtervolging eindigde in Saliña waar de auto tegen een hek reed. Alle inzittenden renden daarna weg voor de politie, die uiteindelijk één man wist aan te houden. Die verklaarde dat de auto was gestolen voor een joyride.