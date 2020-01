In oktober vorig jaar is bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé wegens mogelijke overtreding van de screeningswet. Een feitenonderzoek dat daar op volgde, heeft deze week geleid tot de aankondiging van een strafrechterlijk onderzoek tegen Alcalá-Wallé. Zij trad gisteren af, maar is benieuwd wie er aangifte tegen haar heeft gedaan. Volgens haar gaat het om politieke tegenstanders.