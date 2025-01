AD: ‘Curaçaose trustkantoor Carmanco moet 1,2 miljoen schadevergoeding betalen’

Het Curaçaose trustkantoor Carmanco is in een rechtszaak veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 1.2 miljoen dollar, dat is meer dan twee miljoen Antilliaanse gulden. In dezelfde zaak is ook masterlicentiehouder Cyberluck veroordeeld tot het betalen van een miljoen dollar, maar dat bedrijf is vorig jaar failliet verklaard. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag. Het betreft een zorgenaamde schadestaatprocedure.

Het Hof van Justitie had in 2020 al geoordeeld dat Carmanco als bestuurder aansprakelijk is voor het boedeltekort in het faillissement van het bedrijf Stackrace. De schadestaatprocedure is gestart om te bepalen hoeveel het tekort in dat faillissement is. Met andere woorden om te bepalen hoeveel Carmanco moet betalen. De rechtbank heeft nu bepaald dat het om een bedrag van 1.2 miljoen dollar betreft.