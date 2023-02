Afrobeats artiest Rema naar Curaçao

De Nigeriaanse rapper Rema komt naar Curaçao. De afrobeats artiest is de headliner van Caribbean Sun Splash. Het muziekevenement vindt op 2 en 3 juni plaats in het Festival Center. Ook Mr Vegas, Ir Sais en de Zuid-Afrikaanse muzikant Musa Keys zullen dan optreden. Rema scoorde vorig jaar een hit met Calm Down. De remix met Selena Gomez heeft inmiddels de platina status behaald. Caribbean Sun Splash is van dezelfde organisatie achter de show van Burna Boy op Curaçao. De organisatie gaat meer shows in het Caribisch gebied doen.