AGO Kroonschool voor twee weken gesloten 

De AGO G.E.E. Kroonschool aan de Commanchestraat is gesloten tot en met 27 november. Dat heeft de directie van de school bekendgemaakt. Er zijn verschillende medewerkers van de school positief getest op het coronavirus of preventief in quarantaine geplaatst. Samen met het ministerie is besloten om de school te sluiten. De Kroonschool zal zo snel mogelijk informatie geven over een alternatief lesprogramma voor de leerlingen. De directie hoopt dat de alle leerlingen op 30 november weer naar school kunnen.

