Alcalá-Wallé vrijdag voor rechter

Oud-minister van Onderwijs Marilyn Alcalá-Wallé moet zich vrijdag melden bij de rechter. Dan staat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de politica gepland. Alcalá-Wallé wordt ervan verdacht dat zij in mei 2017, toen ze kandidaat-minister was, haar nevenfuncties heeft verzwegen. Ook zou ze geen openheid hebben gegeven over haar vermogen. Ze had op dat moment drie bankrekeningen. Daarnaast wordt ze verdacht van valsheid in geschrifte. De Amigoe schrijft er vandaag over.

Alcalá-Wallé trad eind januari vorig jaar af als minister omdat ze was aangemerkt als verdachte in een strafrechterlijk onderzoek.