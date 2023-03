Alex Soze geweigerd op vlucht van KLM

Influencer Alex Soze moet zijn vakantie op Curaçao verlengen. De vlogger gedroeg zich deze week agressief op Hato. Voor het opstijgen van een KLM-vlucht maakte hij ruzie met het personeel en moest dus van boord. Ook zijn 13-jarige dochter mocht niet vliegen. Zijn management in Nederland maakte zich daarover zorgen. Het duo was kort spoorloos, maar inmiddels zijn ze weer boven water. Op sociale media zegt Soze nog een weekje op Curaçao te blijven. De Nederlander is bekend geworden om zijn treitervlogs waarin hij agenten de maat neemt. Ook schreeuwt hij graag tegen omstanders.