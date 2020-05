Alle scholen open per 1 juni

Met ingang van 1 juni 2020 gaan alle scholen op Curaçao die goedkeuring hebben van de hygiëne brigade weer open. Scholen zullen de leerlingen en hun ouders het aangepaste programma en rooster doorsturen. In het kader van COVID-19 zijn de scholen verantwoordelijk voor hun hygiëne protocol en dienen zij zich aan de richtlijnen te houden.

Dat heeft het ministerie van Onderwijs gisteren bekend gemaakt. In de afgelopen weken hebben de schoolbesturen, scholen en docenten voorbereidingen getroffen om het onderwijs op een verantwoorde wijze te hervatten. De overheid betaald voor een deel de extra kosten in verband met hygiëne en onderhoud. Hiervoor hebben niet alleen de schoolbesturen en de scholen, maar tevens de buschauffeurs een aantal richtlijnen ontvangen in het kader van het ‘nieuwe normaal’ voor het Onderwijs en hebben ze daarnaast aan informatiesessies deelgenomen.