AMAK hekelt optreden internationale act bij hotel

Muziekvereniging AMAk is niet te spreken over het feit dat er een internationale act heeft kunnen optreden bij Baoase Luxury Resort. En dat maar liefst 4 keer. Door de coronapandemie is het momenteel niet toegestaan om onder andere te dansen en muziek op hoog volume op te zetten. Ook zou de band uit meer dan 4 leden bestaan, wat ook niet is toegestaan aldus de organisatie. AMAK heeft de overheid per brief aangesproken op de zaak.

