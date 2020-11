Amerika raadt reizen naar Curaçao af

Amerikanen wordt afgeraden om naar Curaçao te reizen. Dat meldt het Centers For Disease Control & Prevention, het CDC. Curaçao wordt als ‘level 4’ bestempeld, het hoogste risiconiveau. CDC zegt dat alle reizigers reizen naar Curaçao moeten vermijden, omdat dit de kans op verspreiding van covid-19 kan vergroten. Amerikanen die toch naar Curaçao gaan moeten zich tweemaal laten testen, één keer bij vertrek van het eiland en één keer een aantal dagen na aankomst in Amerika. Ook moeten zij verplicht een week in quarantaine bij thuiskomst, wie zich niet laat testen moet twee weken in quarantaine.

Het reisadvies verschijnt net voor de eerste vluchten uit Miami, Canada, New York en New Jersey naar Curaçao. Deze staan gepland in de eerste en tweede week van december.