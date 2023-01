Andruw Jones niet in Hall of Fame

Andruw Jones is voor het zesde jaar op rij niet in de Hall of Fame gekomen, de grootste eer voor baseballspelers. De bekende Curaçaose honkballer bleef steken op 58,1 procent van de stemmen. Pas met 75 procent van de stemmen krijg je een plek in de eregalerij. Volgens veel kenners hoort de sporter thuis in de Hall of Fame. De tienvoudig Gold Glove-winnaar werd op 19-jarige leeftijd de jongste speler die een homerun sloeg in de World Series. Jones sloeg in totaal 434 homeruns in zijn carrière en sleepte tien titels binnen met de Atlanta Braves.

Elk jaar kiest de Baseball Writers Association een speler via stemmen. De steun voor Jones neemt gestaag toe. In 2020 kon de voormalige honkballer rekenen op 19,4 procent van de stemmen, in 2021 is dit gestegen naar 33,9 en in 2022 tot 44,9 procent.