Anthon Casperson naar WEB Bonaire

Anthon Casperson is vanaf vandaag de nieuwe interim-directeur bij WEB Bonaire. Hij zal het directieteam van het nutsbedrijf tijdelijk versterken. De vorige directeur, Alfredo Koolman, legde in mei zijn functie neer. Hij keerde terug naar zijn geboorte-eiland Aruba. Casperson blijft zo’n zes maanden op Bonaire. De Raad van Commissarissen gebruikt deze periode om op zoek te gaan naar een nieuwe CEO. Casperson was jarenlang ceo bij Aqualectra. De laatste jaren was hij algemeen directeur van de Sint Elisabeth Foundation.