Aruba akkoord voorwaarden NL

Aruba is akkoord met de voorwaarden die Nederland stelt aan een nieuw steunpakket voor de coronacrisis. Het land krijgt 113 miljoen Arubaanse florin. Een deel daarvan wordt direct uitgekeerd, en een deel nadat aan de voorwaarden is voldaan. Curaçao en Sint-Maarten hebben tot woensdag de tijd genomen om een standpunt te bepalen. In ruil voor het geld worden hervormingen geëist en moeten ministers en andere bestuurders geld inleveren.