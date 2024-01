Aruba houdt luchtvaartgrenzen met Venezuela dicht

Waar Curaçao al weer ruim negen maanden luchtverbindingen heeft met Venezuela, wil Aruba die stap nog niet nemen. Vandaag werd bekend dat Aruba de sluiting van het luchtruim met Venezuela opnieuw heeft verlengd met nog eens drie maanden tot 21 april. Dit geldt voor zowel de algemene luchtvaart als commerciële luchtvaart; dus voor passagiers, vracht en post.

Premier Evelyn Wever Croes van Aruba heeft onlangs laten weten mogelijkheden te zien om binnenkort de grens te openen, maar alleen voor luchtvracht. Dit moet gebeuren in nauwe samenwerking met Venezuela, net zoals nu het geval is met de maritieme grens. Deze is onlangs geopend, maar alleen voor vracht zoals fruit en groenten.