Aruba “not amused”

De Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes heeft maandag gezegd dat de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops heeft geëist dat Aruba akkoord gaat met een Rijkswet financieel toezicht. Zo niet, dan komt het niet in aanmerking voor een nieuwe coronalening van 204 miljoen florin. Curaçao en Sint maarten hebben zo’n wet al, Aruba niet. Wever-Croes is boos over de eis van Nederland. Zoals bekend zal op 3 juli in de Rijksministerraad worden gesproken over de nieuwe corona lening voor de komende maanden voor Curaçao, Sint Maarten en Aruba.