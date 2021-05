Arubaanse partijen overtreden massaal afspraken over campagnes

De politie op Aruba is afgelopen weekend 28 keer in actie gekomen tegen politieke campagnes. Er werden onder andere stickers en vlaggetjes uitgedeeld, waardoor verkeersopstoppingen ontstonden. Vrijwilligers en belangstellenden stonden daarbij vaak veel te dicht bij elkaar. Volgens politiewoordvoerder Lito Lacle heeft de politie uitgebreid vergaderd met de vertegenwoordigers van de politieke partijen om afspraken te maken. Er gelden strenge regels om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Samenscholingen zijn niet toegestaan en het dragen van mondkapjes en het houden van minimaal anderhalve meter afstand is verplicht. De afgelopen dagen bleken de afspraken op grote schaal echter te worden geschonden.

Dat meldt de website www.24ora.com. De politie blijft in gesprek met de partijen om te zorgen dat hun vrijwilligers zich beter aan de afspraken gaan houden. Op 25 juni zijn er verkiezingen op Aruba.