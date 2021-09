Avondklok Aruba vanaf vandaag voorbij, ondanks stijgend aantal coronadoden

De avondklok op Aruba is ondanks het stijgend aantal coronadoden op het eiland vanaf vandaag voorbij. De overheid heeft daartoe besloten omdat het aantal nieuwe besmettingen per dag af is genomen. Ook hebben duizenden Arubanen zich laten vaccineren. Toch blijven er nog een aantal maatregelen van kracht. Zo mogen er hooguit 6 mensen aan tafel zitten in restaurants en geldt er nog een verbod op dansen.

