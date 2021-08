Avondklok vanaf middernacht; feesten verboden

Vanaf morgen, vrijdag 13 augustus, gelden nieuwe covid-maatregelen op Curacao:

Avondklok van middernacht tot 4.30 ’s ochtends. Voor de komende drie weken niet toegestaan om meer dan 100 mensen bij elkaar te hebben. Dansen en harde muziek op geen enkele locatie op bijeenkomst toegestaan, prive noch publiek.

Uiterste sluitingstijd voor horeca en overige zaken is een uur voor het ingaan van de avondklok. In dit geval dus 23 uur.

Voor alle horeca en laag-risico-locaties geldt: definieren hoeveel mensen in je zaak passen. Minimum ruimte van 3,5m2 per persoon, met een max van 100 mensen

Trukipan’s mogen open van zeven tot elf ’s avonds, enkel voor take-out en delivery.

Beachclubs mogen maximaal 100 mensen binnen hebben. Social distance van 2 meter. Geen dans of harde muziek en een registratieplicht voor alle bezoekers in verband met contact tracing.

Begrafenissen max 100 mensen die tegelijk naar binnen mogen. Ook hierbij geldt 3,5m2 per persoon

Recreatie- en charterboten max 100 opvarenden afhankelijk van de grootte van de boot – minimaal 3,5m2 per persoon

Evenementenvergunning minstens vier weken van tevoren aangevraagd. Spoedvergunningen worden niet in behandeling genomen.

Na drie weken evalueert de overheid.

Aanleiding voor de maatregelen is de toegenomen druk op de zorg. De intensive care van het CMC ligt vol. Pisas vertelt dat de regering bezig is om op verzoek van het CMC 40 verpleegkundigen en acht specialisten aan te trekken. Minister Dorothy Pietersz-Janga van Volksgezondheid gaf aan, dat het verstandigste wat mensen kunnen doen, is jezelf vaccineren. En daarnaast goed op jezelf letten, of je gevaccineerd bent of niet.