Demissionair premier Rhuggenaath: ‘Missie geslaagd’

Minister-president Eugene Rhuggenaath heeft gisteren het ontslag van zijn kabinet aangeboden aan de gouverneur. Daarmee is het kabinet-Rhuggenaath demissionair. De PAR-leider zei dat hij het ontslag met een glimlach op zijn gezicht had ingeleverd. Volgens hem is hij met zijn regering geslaagd. ‘We zouden rust terug brengen en perspectief creëren. Door verschillende crisissen hebben we niet alles kunnen doen wat we van plan waren, maar we hebben het land op de goede weg gezet’, aldus Rhuggenaath. Hij riep de bevolking vandaag op om te gaan stemmen, maar zich daarbij goed te houden aan de coronamaatregels.