Bejaarde vrouw dood na overval

Een bejaarde vrouw op Sint Maarten is gisteren overleden nadat twee mannen in haar woning inbraken. Lelia Manning-Henry en haar echtgenoot Wilfred lagen ‘s ochtends in bed toen ze een vreemd geluid hoorden. De vrouw schrok en raakte in paniek toen ze de inbrekers zag. Door de schok kreeg ze een hartaanval en overleed ter plekke. Haar echtgenoot Wilfred is een bekende gepensioneerde rechter op Sint Maarten. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar de inbrekers.