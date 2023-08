Belastingdienst gebruikt robotics voor wegwerken achterstand

De belastingdienst maakt het zichzelf gemakkelijker door moderne technologie in te zetten. In juni maakten robots binnen twee weken 30.000 nieuwe cribnummers aan. Normaal zou dat de Belastingdienst daar twee jaar over hebben gedaan. Dat blijkt uit de maandrapportage van het ministerie van Financiën. Deze zogenoemde robotic process automation technologie wordt ook ingezet om achterstanden bij de belastingorganisatie weg te werken. Zo handelen deze data entry robots bezwaarschriften af. Momenteel moeten er nog 77.000 bezwaarschriften worden beantwoord. Dat aantal is volgens de Belastingdienst ongekend hoog. Door deze data entry robots te gebruiken wordt het eigen personeel ontlast.