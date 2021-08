Benny Sevinger ingezworen als Statenlid op Aruba

Zoals verwacht is Benny Sevinger vanmorgen ingezworen als Statenlid op Aruba. De AVP-politicus kwam vorige week vrij uit zijn voorarrest, waar hij sinds mei zat vanwege een oude corruptiezaak. Hij zou als minister tussen 2009 en 2017 gesjoemeld hebben met uitgifte van overheidsterreinen. In de zogenaamde zaak ‘Avestrus’ blijft hij wel de hoofdverdachte, maar zolang hij verdachte is mag hij ook gewoon in het parlement zitten. Zijn partij AVP beschuldigt politieke rivaal MEP van zwartmakerij en een politiek proces.