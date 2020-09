Besmettingscijfers Nederland stabiliseren

De Nederlandse minister-president Mark Rutte is gematigd positief over de huidige besmettingscijfers in Nederland. Dat liet hij vandaag weten op een persconferentie. Rutte zegt dat dit aantal is gestabiliseerd op zo’n 500 besmettingen per dag, vooral in de privésfeer. Ook zegt hij dat veel Nederlanders zich goed houden aan de afstandsregels en dat ze dit moeten blijven doen. Toch blijven de komende tijd de clubs en discotheken gesloten.