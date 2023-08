Betere brandstof in november

De ministerraad heeft de nieuwe specificaties van benzine en diesel goedgekeurd. Naar verwachting zal in november de eerste ‘batch’ betere kwaliteit brandstof op het eiland aankomen. Deze nieuwe kwaliteit is een equivalent van Euro 4. Voor betere brandstof moet wel iets meer betaald worden. Het ministerie gaat uit van een lichte stijging van ongeveer 3 cent per liter benzine en ongeveer 2 cent per liter diesel. De betere kwaliteit brandstof moet leiden tot betere prestaties van motoren en minder onderhoudskosten.