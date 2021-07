Betèsda dreigt met kort geding tegen SVB

Verpleeghuis Betèsda dreigt met een kort geding tegen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanwege de korting op haar zorgbudget. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. In een reactie betreurt SVB-directeur Philip Martis dat het verpleeghuis de zaak via de media naar buiten heeft gebracht om druk uit te oefenen. Betèsda heeft een zorgcontract met de SVB en krijgt een budget van ongeveer 10 miljoen gulden per jaar. De SVB verwijst echter naar het miljoenenverlies van vorig jaar. Volgens directeur Martis moet scherper op uitgaven gelet worden om de zorg te kunnen betalen. De bedden in Betèsda zijn bijvoorbeeld niet altijd allemaal bezet, aldus Martis.