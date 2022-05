Een man werd gisterochtend verrast. Toen hij thuiskwam, bleek er in zijn huis in Sint Michiel te zijn ingebroken. De dief was nog in de woning. De bewoner werd door de inbreker meegenomen naar een kamer. Daar raakten de mannen in gevecht. Het slachtoffer liep diverse snijwonden op, onder andere in zijn hals, kaak en arm. Het atrakoteam heeft de zaak in onderzoek.

Meer over atrako sint michiel