In de Nederlandse havens zijn in de eerste helft van 2023 drie zendingen met cocaïne aangetroffen uit Curaçao. Dat meldt Nu.cw. Niet alleen in de havens, maar ook op Schiphol werd regelmatig cocaïne aangetroffen. Onder reizigers is in totaal 60 kilo drugs in beslag genomen en 20 kilo uit post- en koerierszendingen. In totaal werd er bijna 30 duizend kilo cocaïne onderschept in Nederland, waarvan bijna 1400 kilo alleen al uit Curaçao.