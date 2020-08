Bijna 450 actieve besmettingen op Aruba

Op Aruba is het aantal personen met een actieve coronabesmetting op zondag tot bijna 450 gestegen. Bijna alle besmettingen zijn er afgelopen week bijgekomen. Op het eiland zijn inmiddels ruim 12.000 personen getest. Op het eiland geldt een samenscholingsverbod. Groepen van meer dan vier mensen kunnen door de politie uit elkaar worden gehaald.

Aruba controleert dit weekend ook strenger of mensen die in quarantaine of isolatie zijn geplaatst zich wel aan de regels houden. Op onverwachte momenten kan er worden gecontroleerd. Wie op dat moment niet thuis is, kan een boete van duizend Arubaanse florin krijgen.