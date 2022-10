Bijna 7000 cruisetoeristen in binnenstad

Curaçao kent een goede start van het cruiseseizoen. Gisteren meerde de Norwegian Prima voor het eerst aan in de Curaçaose haven. Het spiksplinternieuwe cruiseschip had ruim 2000 passagiers aan boord. Dit is het eerste schip van de zes nieuwste schepen die Norwegian Cruise Line beheert in de “Prima-class” wat de nieuwste klasse is van deze cruisemaatschappij. De Norwegian Prima is in augustus dit jaar in gebruik genomen. Het schip is 299 meter

lang en weegt 142.500 GT. Ook de Allure of the Seas lag in de haven met ongeveer 5600 cruisetoeristen. In totaal liepen er zo’n 7000 cruisepassagiers door de binnenstad.