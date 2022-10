Bijna kwart huishoudens op St. Maarten zonder betaalrekening

Bijna een kwart van de huishoudens op Sint Maarten (23%) heeft geen betaalrekening. Dat blijkt uit een onderzoek van de centrale bank onder 1400 willekeurig geselecteerde

huishoudens in Sint Maarten. 17 Procent van de ondervraagde personen is bovendien volledig bankloos. Het onderzoek laat verder zien dat de meeste mensen een voorkeur hebben voor cashbetalingen. Zowel bij het winkelen (80%) als voor het betalen van rekeningen (69%). Zelfs bij bedragen van ruim 2000 gulden. De centrale bank wilde met het onderzoek meer info krijgen over het financiële- en betalingsgedrag van de inwoners van Sint Maarten. Ook is er gekeken naar de toegang tot banken. De centrale bank wil een veilig en efficiënt betalingssysteem stimuleren dat voor iedereen toegankelijk is. Daarom gaat de centrale bank in samenwerking met andere belanghebbenden financiële educatieprogramma’s voor consumenten en handelaars organiseren om financiële inclusie te bevorderen en zo een duurzame betalingsomgeving te stimuleren.