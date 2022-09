Binnen 24 uur een huis door liefdadigheidsactie

Twee gezinnen die in een zelfgemaakt huis van pallethout wonen hebben vandaag goed nieuws ontvangen. Door tussenkomst van tv-presentatrice Antonieta Dap hebben ze een FKP-woning gekregen. Soaw-minister Larmonie-Cecilia schrok van de slechte leefomstandigheden van de twee moeders. Een vrouw leeft in het krot samen met haar partner en twee kinderen waarvan de jongste 2 maanden oud is. Zodra de woningen zijn ingericht en water en elektriciteit hebben, krijgen ze de sleutels overhandigd. De meubels worden gedoneerd door de stichting van Antonieta Dap, Dun’e un Chens.