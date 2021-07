Blue Maxx Health Club doneert 2500 sport tenues aan Foundation Care 4 U

Blue Maxx Health Club heeft 2500 sport tenues gedoneerd aan Foundation Care 4 U. Dat vertellen Dexter Cicilia (Foundation Care 4 U) en Anthony Josephina(BlueMaxx Health Club) vandaag op Paradise FM. Ook heeft de sportschool geholpen met het ontwikkelen van het sportveld in Zapateer. Foundation Care 4 U heeft als doel begeleidingstrajecten en coaching aan te bieden aan jongeren die extra ondersteuning nodig hebben voor hun ontwikkeling. Care 4 U helpt de jeugd in de buurt met een daginvulling waarbij hun talenten optimaal worden benut en ontwikkeld. Blue Maxx Health Club geeft daarnaast in het kader van hun 1-jarig bestaan verschillende sportschool abonnementen weg om de stichting te steunen.

Luister hier het hele gesprek met Dexter Cicilia en Anthony Josephina op Paradise FM terug: