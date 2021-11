Boosterprik vanaf 27 november beschikbaar voor 80-plussers Bonaire

De boosterprik is vanaf 27 november voor burgers van tachtig jaar of ouder op Bonaire beschikbaar. Er zijn wel verschillende voorwaarden daaraan verbonden. Zo moet iemand langer dan zes maanden geleden zijn geprikt met de tweede vaccinatie. Als iemand na de tweede prik besmet is geraakt, moet vanaf het moment van de besmetting minstens zes maanden voorbij zijn voordat er een boosterprik gehaald mag worden. De afdeling Publieke Gezondheid neemt zelf contact op met verzorgingstehuizen om afspraken te maken. Degenen die thuis geprikt zijn, worden ook door de afdeling gebeld om een afspraak te maken voor de boosterprik.

