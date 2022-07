Bouwvergunning voor Pen Resort

Luxe hotelprojecten op Curaçao zitten in de lift. De mensen achter het Pen Resort starten binnen twee maanden met de bouw van het all-inclusive hotel in de Penstraat. Minister Cooper van VVRP heeft de bouwvergunning uitgereikt. Het hotel krijgt 300 kamers en 25 suites. De bouw kost zo’n 160 miljoen gulden. Het resort opent in de eerste helft van 2025 onder de vlag van het prestigieuze Autograph Collection Hotels, van de hotelketen Marriott. Het luxe hotelproject komt tussen de monumenten Kas di Pueblo en Cerro Bonito. Het Kas di Pueblo wordt gerenoveerd en krijgt een horecafunctie. Ook Cerro Bonito wordt gerestaureerd. Het monument wordt eveneens een horecagelegenheid.