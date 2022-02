Braam trekt beschuldigingen in

MFK-parlementariër Eduard Braam trekt zijn beschuldigingen aan het adres van PAR-fractieleider Quincy Girigorie in. Vorige week verklaarde Braam dat Girigorie in de periode dat hij minister van Justitie was ontucht zou hebben gepleegd met kinderen. Maar vrijdag gaf Braam toe geen enkel bewijs te hebben voor zijn verklaringen.

Braam kwam vorige week zelf in het nieuws nadat de rechter oordeelde dat het MFK-Statenlid geen minister kan worden. Een veroordeling voor ontucht met een minderjarige zo’n twintig jaar geleden staat een ministerschap in de weg.