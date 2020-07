Een pand in Columbusstraat in Punda heeft afgelopen weekend in brand gestaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar andere gebouwen in de omgeving. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Ondanks het snelle handelen van de hulpdiensten werd er alweer geklaagd over de bereikbaarheid van de binnenstad. De Extra meldt dat de infrastructuur in Punda de brandweer vaak in de weg zit.