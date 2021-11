Brandstof op Bonaire vandaag omhoog

De brandstofprijzen gaan vanaf vandaag met 16 dollarcent omhoog op Bonaire. Vanaf vandaag wordt 1 dollar en 40 cent gerekend per liter benzine of diesel. Dat is nodig in verband met de gestegen inkoopprijzen, meldt het Openbaar Lichaam Bonaire. De tarieven zullen naar verwachting verder stijgen omdat de ‘Fuel supply guarantee’ tarieven van het afgelopen jaar nog niet volledig zijn meegenomen in de huidige prijsstijging. Ook wordt er onderzocht of de marges op Bonaire aangepast moeten worden.

Meer over bonaire brandstof prijsverhoging