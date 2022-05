Brandstofkorting vandaag in de Staten

De Staten vergaderen vandaag verder over de tijdelijk korting op de brandstofprijzen. De ministers van Financiën en Economische Ontwikkeling beantwoorden vandaag de vragen die de Statenleden hebben gesteld. In het wetsvoorstel verlaagt de regering tijdelijk de accijnstarieven op benzine en diesel. Ook wordt de ob-schakels in de brandstofprijzen verwijderd. Dit moet een korting van ongeveer 24 cent per liter opleveren. De regering wil zo de impact van de snel stijgende brandstofprijzen op de koopkracht verzachten. Als de Staten vandaag akkoord gaan met het voorstel, kan de korting morgen al ingaan.