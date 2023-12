Brandstofprijzen omlaag

Goed nieuws, de brandstofprijzen gaan weer omlaag. Dat heeft de minister van Economische Ontwikkeling bekendgemaakt. Benzine daalt volgende week met 10 cent per liter en het dieseltarief gaat zelfs met 26 cent omlaag. Consumenten gaan ook minder betalen voor elektriciteit en water. Het stroomtarief daalt met 5 cent per kilowattuur en water wordt 37 cent goedkoper per kuub. De officiële tarieven moeten nog naar buiten komen. Waarschijnlijk gebeurt dat in de loop van de dag door BTP.