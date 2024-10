Brandweer en politie moeten vrouw uit auto bevrijden

Door de hevige regenval van vandaag kon een vrouw in de wijk Dein niet meer uit haar auto komen. In haar straat was sprake van ernstige wateroverlast en daardoor liep haar wagen vol water, terwijl ze zelf niet meer haar deur kon openen. Daarop moesten brandweer en politie er aan te pas komen. Om de wagen te bereiken moesten politie en brandweer door het huis van de buren gaan om de auto te bereiken. De vrouw is direct nadat ze was bevrijd medisch onderzocht, maar lijkt geen grote schade te hebben opgelopen.

Foto Ter illustratie