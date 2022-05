Buurtbewoners rekenen inbreker in

Buurtbewoners van Dokterstuin hebben gisteren eigenhandig een inbreker aangehouden. De buurtgenoten zagen een man die zonder toestemming een tuin had betreden. Toen hij de buren zag rende hij weg. De buurtbewoners zetten de achtervolging in en hielden de man in bedwang totdat de politie kwam. De politie heeft de verdachte opgepakt voor poging tot inbraak en voor inbreuk van het eigendomsrecht. De 38-jarige man reed al een paar dagen rond in een zwarte auto te loeren op verlaten woningen in Bandabou. Het politieonderzoek moet uitwijzen waar hij allemaal heeft ingebroken. De man zit in voorarrest in afwachting van het onderzoek. (Beeld Extra)

