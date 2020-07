Calmes vraagt Nederland om begrip

Rennox Calmes van Partido PIN vraagt om solidariteit van Nederland. Dat maakt hij duidelijk in een brief aan Tweede Kamerlid Jan Paternotte. Calmes wijst op de gevolgen van de salarisvermindering van topfunctionarissen. Hij stelt dat dit nodig is, maar dat dit ook zorgt voor minder koopkracht en minder premies die geïnd kunnen worden.

Ook benadrukt hij dat de werkeloosheid stijgt naar 55 procent en de manifestatie vorige week duidelijk heeft gemaakt dat meer bezuinigingen niet kunnen worden gedragen. Clames roept de Kamerleden op om vrijdag, bij de bekendmaking van nieuwe voorwaarden, hierover na te denken.