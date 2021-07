Campagne tegen Human Trafficking gelanceerd

De Human Trafficking Task Force Curaçao lanceert vandaag, op de Wereld Dag tegen mensenhandel, een campagne tegen mensenhandel. De informatie over de campagne is te vinden op de website: www.HumanTraffickingPreventionCuracao.com in het kader van een bewustwordingscampagne en is bedoeld om meer informatie te geven aan het publiek over mensenhandel en smokkel. De campagne is ook gericht om mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel bewust te maken over stappen die ze kunnen nemen. Voor dit traject heeft de Task Force een subsidie van €40.000 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen Dit bedrag is op de rekening van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds gestort.

Door meer bekendheid te geven aan de problematiek van mensenhandel wordt de burger gestimuleerd om actief mensenhandel praktijken te melden, dan wel aangifte te doen bij de politie.