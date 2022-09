Caribische gulden in 2024 een feit

De regeringen van Curaçao en Sint Maarten zijn akkoord gegaan met de invoering van de Caribische gulden. Dat meldt de centrale bank. Het is de bedoeling om de nieuwe munteenheid in 2024 te introduceren. De Caribische gulden is net als de Naf gekoppeld aan de dollar. Wel verdwijnen er een paar biljetten. Het 250 guldenbiljet maakt plaats voor de Caribische 200 gulden. Ook het briefje van 25 Naf wordt in de ban gedaan. Daarvoor komt in de plaats een 20 gulden biljet van de nieuwe munteenheid.